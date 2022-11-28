“Yatırımlar öncelik olacak”

LTB başkan adayı Harmancı, yatırımlara verdikleri önceliğin devam edeceğini belirtti



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB adayı olarak açıklanan Mehmet Harmancı ve meclis üyesi adayları Lefkoşa Folklor Derneği’ni (Folk-Der) ziyaret etti ve bugüne kadarki icraatlarını aktarıp, gelecek dönemle ilgili projeleri konusunda bilgiler verdi.

Harmancı 2022-2026 dönemi için öngördükleri projeleri şu sözlerle aktardı:

“Haspolat’ta dereye akarak sıfır geliri olan suyu değerlendirip bu yıl 6-7 milyon TL gelir sağladık, önümüzdeki sene bir miktar daha yatırımla bu rakamı 15-20 milyonlara çıkaracağız. Terminal bölgesi yenileme ve iyileştirme projemiz var. Bu proje ‘tasarla-yap-işlet projesidir’ ama işletmesi başkasına değil, bize ait olacak. Atıl kalan Kültür-Sanat Sarayı da bu projeyle birlikte bitecek.

Harmancı, yeni dönemde Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi, Şht. Kemal Ünal Caddesi, Kemal Şemiler Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi ve Mustafa Ruso Caddelerinde düzenlemeler yapacaklarını, bunların gerekirse ödenebilir finansman alınarak toparlanacağını kaydetti.

Yaşamsal hizmetlere ve yatırımlara verdikleri önceliğin de devam edeceğini bildiren Harmancı, “Şehirdeki büyüklerimiz yani 'iyi ki'lerimiz için bir gündüz bakım merkezi olarak işlev görmesinin yanında bir sosyal aktivite merkezi olarak da hizmet verecek yaşam merkezini kısa sürede kuracağız. Daha önce pilot uygulama olarak başladığımız ve 773 aileye destek olduğumuz Paylaşım Bakkalı’nda elde ettiğimiz tecrübe ile önümüzdeki dönemde hizmetimiz daha fazla insana ulaşacak” dedi.

