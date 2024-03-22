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Yaşlılara moral ziyareti

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Yaşlılara moral ziyareti
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KİÜ Fizyoterapi öğrencileri Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti Kıbrıs İlim Üniversitesi 18- 24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. KİÜ Sağlık Fakültesi Fizyoterapi Bölümü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, öğrenciler, yaşlılarla bir araya gelerek onlara moral ve motivasyon verip, fizyoterapi alanındaki bilgi ve becerilerini de paylaştılar. Lapta Huzurevi ziyareti, KİÜ öğrencileri için değerli bir deneyim olurken, kıymetli yaşlılarımız da bu samimi ve sevgi dolu etkileşimden memnuniyet duydular. Etkinlik, toplumun yaşlı bireylere olan saygı ve şefkatini artırmaya yönelik önemli bir adım oluşturdu.
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