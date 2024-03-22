Zirvede Fiat var

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay satışlarda ilk 3'te Fiat, Renault ve Citroen markaları yer aldı. Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti

Türkiye'de geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 560 ile Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 903 satışla Renault, 7 bin 730 satışla da Citroen takip etti.

Satış sıralamasında Citroen'in ilk 3'e girmesi dikkati çekti.

Ford, 7 bin 145 satışla dördüncü, Volkswagen 6 bin 730 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışları ele alındığında şubat ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 468 ile Renault oldu. Onu 7 bin 468 satışla Fiat, 5 bin 664 satışla Citroen izledi.

Toyota, 5 bin 565 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 5 bin 6 satışla beşinci sırada yer aldı.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

Toplam 53 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart ve Seres hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

TOGG VE TESLA

Togg'un teslimatları şubat ayı için 1201 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları 75'te kaldı.

209 PORSCHE SATILDI

Lüks otomobil grubunda şubatta 209 DS, 93 Porsche, 33 Lexus, 23 Maserati, 13 Jaguar, 3 Lamborghini, ikişer adet Aston Martin ile Bentley ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

HAFİF TİCARİDE İLK 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 6 bin 92 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 5 bin 194 satışla Ford, 2 bin 542 satışla Volkswagen izledi. Citroen, 2 bin 66 satışla dördüncü, Peugeot 1809 satışla beşinci oldu.

Şubat ayında markaların satış rakamları şöyle:

Aston Martin: 2



Alfa Romeo: 106



BMW: 1470



Bentley: 2



Jaguar: 13



Maserati: 23



Mercedes-Benz: 2135



Tesla: 75



Togg: 1201



Subaru: 23



Ferrari: 1

