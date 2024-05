"Yaşattıklarınızı asla unutmayacağız”

Eczacılar, reçete soruşturması sürecine yönelik tepkisini göstermek için 14 Mayıs Eczacılık Gününde protesto paylaşımları yaptı. Eczacılar Birliği vurguladı: "Yaşattıklarınızı ve yaşadıklarımızı asla unutmayacağız”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği üyeleri, 14 Mayıs Eczacılık Gününde protesto paylaşımları yaptı.Sosyal medya sayfalarında “Yaşattıklarınızı ve Yaşadıklarımızı Asla Unutmayacağız!” sloganıyla paylaşımlar yapan eczacılar, öncelikle reçete soruşturması sürecine yönelik tepkisini gösterdi.Öte yandan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, sektör olarak yaşadıkları ithamların hiçbirini hak etmediklerini belirterek, eczacıların çok ciddi psikolojik baskı altında olduğunu söyledi.“Yargının vereceği karara hepimizin boynu kıldan incedir” diyen Öksüz, sahte reçete soruşturması kapsamındaki tahkikatın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını, davaların bir an önce getirilmesini ve meslektaşlarının aklanmasını beklediklerini kaydetti. Öksüz, bugüne kadar 66 eczacı ve 17 hekimin sorgulama kapsamında teminata bağlandığı bilgisini de verdi.Eczacılar Birliği, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.Birlik Başkanı Umut Öksüz konuşmasına, bilimsel eczacılığın 185’inci yılı olduğunu belirterek başladı.Eczacının, bilgisine ücretsiz erişilen tek sağlık profesyoneli olduğunu dile getiren Öksüz, eczacının, 7/24 ulaşılan sağlık bekçisi olduğunu belirtti.“Eczacı, randevusuz kapısından içeri girdiğiniz tek sağlık merkezidir. Eczacı sizin her daim sağlık danışmanınızdır” diyen Umut Öksüz, “Eczacı raftan ilacı alıp veren kişi değil saydığımız ve sayamadığımız tüm unsurlardır” şeklinde konuştu.“66 ECZACI, 17 HEKİM TEMİNATA BAĞLANDI”Sahte reçete soruşturması kapsamında devam eden tahkikata da değinen Öksüz, bugüne kadar 66 eczacı ve 17 hekimin sorgulama kapsamında teminata bağlandığını kaydetti.Masumiyet karinesinin yok sayıldığı öncü sektör olduklarını dile getiren Öksüz, “Çok üzgünüz. Gönül isterdi ki ülkemizde de masumiyet karinesi herkes için geçerli olsun” dedi.“Bekliyoruz. Kalbimiz kırık ama başımız dik bir şekilde bekliyoruz” diye konuşan Öksüz, hiç kimsenin beyaz önlüklerine leke süremeyeceğini kaydetti.“Yargının vereceği karara hepimizin boynu kıldan incedir. Herkes yargının vereceği kararı beklemek zorundadır” diyen Öksüz, sektör olarak yaşadıkları ithamların hiçbirini hak etmediklerini söyledi.Öksüz, suçlu varsa cezasını çekeceğini belirterek, eczacıların çok ciddi psikolojik baskı altında olduğunu söyledi.“Bizlerin hala birçok hesabı bloke, kimliklerimiz yok, pasaportlarımız yok, yurt dışı yasaklarımız var, her hafta ispatı vücutlara gidiyoruz” diye konuşan Öksüz, polis tarafından tahkikatın sağlıklı şekilde tamamlanmasını, davaların bir an önce getirilmesini ve meslektaşlarının aklanmasını beklediklerini kaydetti.Yaklaşık iki gündür ülke genelindeki reklam panolarında duygularını yansıttıklarını dile getiren Öksüz, “Yaşattıklarınızı ve yaşadıklarımızı asla unutmayacağız” dedi.14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kendi içlerinde kutlamak istediklerini ifade eden Öksüz, reklam panolarında dahi “14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu ols…” yazdıklarına dikkat çekti.Umut Öksüz, tarihlerinde ilk defa bu kadar, buruk, kırgın mesleki bir gün yaşadıklarını söyledi.Dün saat 14.00 itibarı ile eczacıların sosyal medya profillerinde, beyaz önlükleri ile eczanelerinin önlerinde ellerinde afişle çekilen bir fotoğraf paylaştıklarına işaret eden Öksüz, afişte, “Bugün 14 Mayıs mesleki onuru ayaklar altına alınan biz eczacıların günü... 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun” yazdığını ifade etti.