Donmuş ithal ete izin çıktı

UBP-DP-YDP Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararı ile et ithaline izin verdi

Hükümet, tartışma konusu olan ithal ete izin verdi. Fakat, kasapların istediği ''karkas et yerine, donmuş kemiksiz ve paketlenmiş et'' şartı getirdi. Hayvancılar Birliği ise ithal ete karşı eyleme hazırlanıyor.

Kırmızı ette yaşanan kriz, ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan vatandaşlar ve kasap esnafı üzerinde ciddi etkiler yaratmaya devam ediyor. Et fiyatlarının yüksek olması, birçok insanı et tüketimini azaltmaya veya Güney Kıbrıs'tan daha uygun fiyatlı et almaya yönlendirmiş durumda.

Bu durum, kasapların müşteri kaybetmesine ve işlerinin zora girmesine neden oldu. Kasaplar, ithal ete izin verilmesini talep ederek hükümetten adım atmasını bekliyordu.

DONMUŞ İTHAL ETE İZİN ÇIKTI

Hükümet, ülkedeki hayvan sayısının yeterli olmadığını fark ederek, ithal ete izin verme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş kıymanın (paketlerde) ithalatına yönelik vergilerde muafiyet sağlanmasına karar verildi.

Ayrıca, her türlü gümrük vergisi, stopaj vergisi, resmi harç, fon ve benzerleri için muafiyet sağlanmasına karar verdi.

KASAPLAR DONMUŞ İSTEMİYORDU

Kasaplar, donmuş ve paketlenmiş ithal etin sorunları çözmeyeceğini, satışının zor olduğunu savunuyor. Hükümetten, taze karkas ete izin verilmesini talep etmişlerdi.

Organları, derisi, kuyruğu ve kellesi olmayan, sadece kemik ve etten oluşan bütün ete karkas et deniyor.

HAYVANCILAR TEPKİLİ

Önceki gün yapılan toplantıda Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Lefkoşa'da pazartesi günü süresiz araçlı eylem başlatma kararı aldı.

İthal etin ülkeye girmesine izin verilmesini eleştiren Naimoğulları, bu durumun üreticilere zarar verdiğini savundu ve hükümetin taleplerine cevap vermesini beklediklerini açıkladı.