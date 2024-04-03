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Yaşama 8 ay dayanabildi

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Gazimağusa Serbest Liman'da Ağustos ayında yaya olarak yürürken TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Nurettin Aksoy, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Yaşama 8 ay dayanabildi
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Gazimağusa’da geçen yıl 23 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 55 yaşındaki Nurettin Aksoy dün hayatını kaybetti.
Serbest Liman içerisinde, 70 yaşındaki İsmet Alkurt, yönetimindeki SF 630 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yaya olarak yürüyen Nurettin Aksoy’a çarpmıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Nurettin Aksoy, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 
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