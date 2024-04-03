Yaşama 8 ay dayanabildi

Gazimağusa’da geçen yıl 23 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 55 yaşındaki Nurettin Aksoy dün hayatını kaybetti.
Serbest Liman içerisinde, 70 yaşındaki İsmet Alkurt, yönetimindeki SF 630 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yaya olarak yürüyen Nurettin Aksoy’a çarpmıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Nurettin Aksoy, Türkiye’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.