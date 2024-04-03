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Havalimanından kaçak geçtiler

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Türkiye'den KKTC'ye gelen Enes Dündar ve Harun Nebi Bakırhan, havalimanında muhaceret işlemi yapmadan kabinlerin yanından geçerek ülkeye giriş yaptı. İki zanlı, Girne Limanı’ndan çıkış yapacakları sırada tespit edilerek tutuklandı

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Havalimanından kaçak geçtiler
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KKTC Havalimanı’nda muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen Enes Dündar ve Harun Nebi Bakırhan tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı. 
Polis, 25.03.2024 tarihinde Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünde bulunan Muhaceret kabinlerinde Türkiye'de sakin iki zanlının muhaceret görevlisine muhaceret işlemlerinin yaptırması gerektiğini bildikleri halde görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yaptırmadan KKTC'ye giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların 1 Nisan 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan çıkış yapacakları sırada tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi.
Polis, zanlılarla ilgili olarak Havalimanı'nda ki güvenlik kameralarından yapılan incelemede Muhaceret kabinleri önüne geldikten sonra işlem yaptırmadan muhaceret kabinin yan kısmında yürüyerek geçiş yaptıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlılar ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye kadar 20 gün süre Lefkoşa Kapalı Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.
 
 
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