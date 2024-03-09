“Gücümüzü birleştirmeliyiz”

Yüksek Mahkeme Eski Yargıcı ve Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, kadınların siyasi temsil ve istihdamda daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti

YDÜ’deki "Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda konuşan Yüksek Mahkeme Eski Yargıcı ve Eski Ombudsman Emine Dizdarlı “Kadın hakları kazanımları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılan mücadelede eksiklikler olduğu söylenebilir. Bu eksikliklerin kaynağı, toplumsal zihniyet değişikliği sağlanamaması, kadın mücadelesinin ortak bir zeminde buluşamaması veya etkin yasaların uygulanmaması olabilir” dedi.

Kadınların siyasi temsil ve istihdamda daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizen Dizdarlı, KKTC’de 52 kadın derneği bulunmasına rağmen hala farkındalık yaratmak için çabalanması gerektiğini söyleyen Emine Dizdarlı, “Kadınlar arasındaki birliği güçlendirmeli ve mücadeledeki eksiklikleri azaltmalıyız. Kendi yasalarımızı bilmemiz ve temel insan haklarına dair bilincimizin güçlü olması önemli. Gelecekte başarıya ulaşmak için gücümüzü birleştirmeli ve kadının ülkenin kalkınmasındaki rolünü vurgulamalıyız” dedi.



