Yasak var, uyan yok

Çalışma Bakanlığı, insan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle, 21 Temmuz’a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmayı yasakladı ancak bu yasağa uyulmadı

Ada genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda çalışmak “kağıt üzerinde” yasaklandı ancak yasağa uyan pek olmadı.

HALKIN SESİ, kararda ifade edilen saatlerde inşaat ve motosikletli kuryelerin yine iş başında olduğunu, bazı işverenlerin ve birçok sektörün yasağa uymayarak, işçilerini çalıştırdığını gözlemledi.

Bazı bölgelerde inşaatların durmaksızın sürdüğü, bir çok işçinin güneş altında, sıcağa karşı hiçbir önlem alınmadan çalışmaya devam ettiği görüldü.

