Çocuk Yuvası’nda grev uyarısı

Kamu-İş, Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki personel eksikliğinin giderilmemesi halinde eylem ve grev yapacaklarını açıkladı. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Yetkilileri uyarıyoruz, sabrımızı taşırmayın, çocuklara sahip çıkmazsanız, 50 milletvekiline birer çocuk alıp bakmalarını önereceğiz” diye konuştu

Kamu-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda grev ve eylem uyarısı yaptı.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yuvadaki personel eksikliğinin cuma gününe kadar giderilmemesi halinde Pazartesi eylem ve grev yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Serdaroğlu, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği ve yaşanan sorunlar nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Ahmet Serdaroğlu, yuva önünde yaptığı açıklamada, Devletin, hükümetin bakıma muhtaç çocuklar ve anneleri yalnızlığa terk ettiğini savundu. Serdaroğlu, “Yetkilileri uyarıyoruz, sabrımızı taşırmayın, çocuklara sahip çıkın, çıkmazsanız, 50 milletvekiline birer çocuk alıp bakmalarını önereceğiz” diye konuştu.

Başbakan’a, “seçim dönemi yapılan istihdamların nereye yapıldığını?” soran Serdaroğlu, yuvada emekli çıkanların yerine kimsenin alınmadığını belirtti.

“Yeter artık, bir devlet yönettiğinizi anlayın artık, sizi eleştirmekten usandık” diyen Serdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Serdaroğlu, “Yuvada çalışan anneler daha ne kadar özveri gösterecek, 72 saate varan çalışma saatleri var, hükümeti ciddi ciddi uyarıyoruz; Cuma gününe kadar size süre, buradaki personel eksikliğini gidermediğiniz takdirde eylem ve grev başlatmak zorunda kalacağız, olumsuzlukların sorumlusu da siz olacaksınız” dedi.

