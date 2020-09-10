Yarıştan geldi, testi yok diye alınmadı

Estonya’da düzenlenen IRONMAN yarışına giden ve zorlu yarışı tamamlayan Cem Dağdelen dün sabah Güney Kıbrıs hava limanından adaya geldi ancak kara sınır kapısından KKTC’ye alınmadı



Dünya Sağlık Örgütü tarafından A Grubu ülkeler arasında gösterilen ve Avrupa ve dünyadaki seyahatlarda yolculardan covid testi aranmayan Estonya’dan Güney Kıbrıs a testsiz giren Cem Dağdelen, vatandaşı olduğu KKTC’ye alınmadı. Sınır kapısında “siz bana test yapın” demesine rağmen olumsuz yanıt alan Ironman sporcumuz Cem Dağdelen güneye geri gönderildi.

Cem Dağdelen şimdi güneyde test yapacak laboratuvar arayacak ve sonucunun çıkması için de 24 saat bekleyecek.

Dağdelen, konuyu kendi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Pandemide A Grubu listesinde olan Estonya’dan çıkış yapan yolcular için Avrupa ve dünyada Covid-Testi aranmıyor.

Herkesin bildiği gibi ulaşım artık haftalık yayınlanan bu listeye göre değerlendirilip vaka sayısı oranına göre düzenleniyor.

Dün (önceki gün) öğle sonu Estonya’dan başlayan yolculuğumda sabah uygulama çerçevesinde G.Kıbrıs’a elimi kolumu sallayarak sadece fly-pass belgesi ile girdim.

Ancak 16 saatlik yolculuğun ardından sürprizlere hep gebe kendi toprağım Kuzey Kıbrıs’a virüs testim olmadığı için alınmadım.

Kapıdaki yetkili çocuklara derdimi ve uygulamayı anlattım ama nafile.

En geç 72 saat önce alınmış bir pcr testi olmadan yeni karar gereği Kuzeye, nereden gelinirse gelinsin kesinlikle geçemeyeceğimi söylerek güneye geri gönderdiler.

Kapıda sağlık çalışanı olmasına rağmen test yapmadıkları için şimdi ben güneyde laboratuvar arayacam.

Test sonuçların çıkması için de 24 saat bir yerlere sığınacam.

Sağlam dostlarım olduğu için pek tınladığım söylenmez.

Ama dibine kadar battıktan sonra sizin günahınızı bizim çekmemizin anlamı ne?

Dünya Sağlık Örgütü kıstası, Avrupa Birliği uygulamasını tanımadığınız için Güneye döndüğümde kapıdaki kadın bile olanları öğrenince size güldü.

Yani ağlanacak halimiz güldürecek kadar komik bir yönetimimiz var.

Ciddi söylüyorum mevcut düzenin verdiği bu kafa ile başka yerde yaşayamam!“

