Piyasalar yön arayışında. Gözler Avrupa MB toplantısında

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- ABD piyasaları, Salı günü, bir günlük tatil ardından masa başına oldukça karamsar bir şekilde dönmüş, derinleşen satışlar genele yayılınca, kripto paralardan, EUR ve Sterlin’e, petrolden, altın ve gümüşe tüm varlık sınıflarının dolar karşısında boynu bükülmüş.
- Başta teknoloji şirketleri ve aşırı alınan pek çok enstrümanın artık pahalı olarak görülmesi veya artık yukarı yönlü harekette görülen yorgunluk emareleri ile başlayan satışlar, Nasdaq endeksini son 3 günde %10 aşağıya itince, piyasalarda minik çaplı da olsa panik havası esmişti.
- Dün, Nasdaq güne artıda başlayıp geceyi de %2,7 yükselişle tamamlayınca, küresel risk iştahı bir miktar da olsa olumlu etkilendi.
- Altın ve Gümüşün ons fiyatı, Salı günü sırası ile 1,906 ve 25,85 dolar seviyelerini test etmesi ardından 1,950 ve 27 dolar seviyelerine toparlandı. Teknik manada, altının 1,910 dolar altında gecelik kapanış yapamaması, satıcıların güçlü olmadığını gösteriyor (bakınız grafik).
- Öte yandan, altın/gümüş rasyosunun da yavaş yavaş kritik seviyelere geldiğini, bunu da, bundan sonraki süreçte, altının gümüşe göre daha olumlu bir performans sergileyeceği şeklinde yorumluyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.