Yargıda yeni atamalar

Yüksek Adliye Kurulu, münhal ilan ettiği kadrolarla ilgili atamaları yaptığını duyurdu.
Duyuruya göre Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol, Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na; Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na; Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı'na; Avukat Cemal Gündüz, Avukat Dilem Akçaba ve Avukat Semra Kaymaklılı Güven ise Kaza Mahkemesi Yargıçlığı'na atandı.
Yeni yargıçların göreve başlama tarihlerinin daha sonra belirleneceği kaydedildi.
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