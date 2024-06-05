KSTU soruşturmasında S.G. ve B.Ö. toplam 83 davadan itham edildi

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Her iki sanık, toplam 83 davadan itham edildi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 7 Haziran Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda gerçekleşen duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü hazır bulundu.

S.G. aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; B.Ö. aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.



Cuma günü 7 tanık dinlenmesi bekleniyor



Bugün saat 13.30’da başlayan duruşmada iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu.

Sanıklar aleyhinde toplam 83 dava dosyalandığını ve 7 tanık dinleteceğini belirten Savcı Güçlü, tanıkların sabah mahkemede hazır bulunduğunu ancak duruşmanın geç başlamasından dolayı tanıkların şu an hazır olmadığını söyledi.

Savcı Güçlü, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen ise bu talebe itiraz etmedi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, duruşmanın 7 Haziran Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

