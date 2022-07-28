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Yaralı köpeği Merit çalışanları kurtardı

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Merit Lefkoşa Hotel önünde bir araç sürücüsü, köpeğe çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı. Olaya şahit olan otel çalışanları, yaralı köpeği YDÜ Hayvan Hastanesi’ne götürdü ve tüm masraflarını üstlenerek tedavi sürecini başlattı

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Yaralı köpeği Merit çalışanları kurtardı

 
Merit Lefkoşa Hotel önünde geçtiğimiz Pazar sabaha yakın 02.00 civarında,
vicdansız bir araç sürücüsü bir köpeğe çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı.
Olaya şahit olan otel çalışanları, yaralı halde acılar içerisinde yerde yatan köpeği Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi acil servisine götürdü.
Merit Lefkoşa Yöneticileri iki bacağı kırılan köpeğin tüm masraflarını üstlenerek tedavi sürecini başlattı.
Ameliyat olan sevimli köpek şimdi sevgi dolu kollarda tekrar koşup oynayacağı günleri bekliyor.
Merit Lefkoşa Hotel çalışanları ise söz konusu vicdansız sürücüye tepkilerini şöyle dile getirdi:
“Onlar dünyamızın sessiz melekleri. Konuşamasalar da, en derin sevgilerini sunan en sadık dostlarımız. Bu dünya onların da dünyası, güvenle yaşamak elbette onların da hakkı.
Biz insanlar zaman zaman evrenin ve doğanın bir parçası olduğumuzu unutarak kendimizi dünyanın hakimi zannediyoruz. Söz meclisten dışarı olsa da maalesef bu konuda duyarsız olan insanlar var.
Merak ediyoruz bir can’a çarpıp ardına bile bakmadan kaçıp giden sürücü şimdi yastığa başını nasıl koyabiliyor.”
 
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