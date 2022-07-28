banner762
banner815
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
87 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
138 0
 
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
22 0
“Sırada kim var?”
“Sırada kim var?”
17 0
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
Armar Group, dünyada bir ilki başardı
205 0
Yaban ve doğal hayata darbe
Yaban ve doğal hayata darbe
28 0
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
44 0
banner797

Silahlı tehdit

banner476

Haspolat’ta Özcan Kasap’a giden Mahsum Yıldırım adlı kişi, alacaklarını vermediği gerekçesiyle silah çektiği Mustafa Tutar’ı “Verecen ulan parayı" diyerek darp etti

banner825
Silahlı tehdit

 
Haspolat’ta alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı Mahsum Yıldırım tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, 25.07.2022 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Haspolat Lefkoşa'da faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli kasap dükkanına giden Girne'de sakin Mahsum Yıldırım’ın alacaklarını vermediği gerekçesiyle Lefkoşa'da sakin Mustafa Tutar’ın sorumluluğunda bulunan dükkana izni olmaksızın girerek kanunsuz olarak taşıyıp, tasarrufunda bulundurmuş olduğu sağ kasık kısmında bulunan tabancayı çıkarıp adı edilenin üzerine doğrultup darp ettikten sonra "verecen ulan parayı" diyerek şiddet tehdidinde bulunup olay yerinden ayrıldığını anlattı.
Polis, Mahsun Yıldırım’ın tutuklandığını ve konu tabancanın aranmakta olduğunu belirtti. Polis,  tüm bu hususlar göz önüne alındığında meselede alınacak bir çok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 2 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.