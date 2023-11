Başbakan Üstel, 6 Şubat depreminin ardından İskenderun’da Kıbrıslı Türk iş insanları tarafından kurulan Şampiyon Melekler Köyü’ndeki depremzedeleri ziyaret etti. Üstel, deprem döneminde Türkiye’ye ilk kurtarma ekibi gönderen iki ülkeden biri olduklarına işaret ederek, “Yaptığımız her şey helal olsun” dedi

Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ve beraberindeki heyet, İskenderun Belediyesi Rauf Raif Denktaş Parkı yerleşkesi içerisine kurulan Şampiyon Melekler Köyü’ne yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada “Başımız ne zaman darda olsa Türkiye hep yanımızda olmuştur” dedi.Üstel, şöyle konuştu:“Deprem döneminde de biz Türkiye’nin yani milletimizin yanında olmaya çalıştık. Elimizden gelen ne varsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bizler tek bir milletin iki devleti olarak, et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz kardeşleriz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz birdir. Derdimiz birdir. Tasamız birdir. Sevincimiz birdir. Acımız, yasımız birdir. Ne zaman, Kıbrıs Türkü'nün başı dertte olsa yanında anavatanını yani sizleri bulmuştur. Ve ne zaman sizin başınızda bir dert olsa biz de sizin yanınızda olduk, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.”Başbakan Üstel, deprem döneminde Türkiye’ye ilk kurtarma ekibi gönderen iki ülkeden biri olduklarına işaret ederek, nüfusa oranla en büyük ekip, ekipman ve insani yardım gönderen ülke olduklarını söyledi. Üstel, “Yaptığımız her şey helal olsun. Keşke imkanlarımız daha da fazla olsaydı da daha fazlasını da yapabilseydik” dedi.Asrın en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depreminden hemen sonra, anında aldıkları Bakanlar Kurulu kararı ile, Sivil Savunma Teşkilatı, gönüllüler, araç ve gereçlerle deprem bölgesine koştuklarını ifade eden Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Biliyorsunuz biz küçük bir ülkeyiz ama nüfusa oranla baktığınızda, deprem felaketi döneminde, Türkiye'ye en çok yardım tırını, en çok ekibi ve ekipmanı biz gönderdik. Kardeşlerimize helal olsun. Keşke çok daha fazlası olsa da onları da gönderseydik. Ama elimizde ne varsa hepsini yolladık. Çok kötü günlerdi. Allah bize milletçe bir kez daha böyle kötü günler yaşatmasın. Buradan bir kez daha, depremde yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum.”Depremin üzerinden yaklaşık 9 ay geçtiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Yaraların yavaş yavaş sarıldığını görmek bizi çok mutlu etti. Yaraların sarılmasında en küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.Tahsis edilen alan içerisine, yine bu depremde hayatını kaybeden voleybolcular “Şampiyon Melekler”in adını taşıyan konteyner köyün iş insanları tarafından kısa sürede kurularak, açılışının yapıldığını anımsatan Başbakan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Birinci etap konteyner köy projemiz, Ekonomik Örgütler Platformu’muzun topladığı bağışlar ve özverili çalışmaları sayesinde hayata geçti. Kendilerini buradan tebrik ediyorum.”Başbakan Ünal Üstel, ekonomik örgütler ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun gerçekleştirdiği projenin, iyi günde kötü günde, Türk milletinin yanında olduklarının en büyük kanıtı ve tam bir kardeşlik örneği olduğunu vurguladı.Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, geçen hafta açılışı yapılan Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyaret ederek, yerinde görmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Deprem haberini ilk aldıkları anda Başbakan Üstel’in çağrısıyla yardım için seferber olduklarını ifade eden Kamacıoğlu, Başbakan Üstel’in kendilerini çağırarak fikir alışverişinde bulunduğunu ve yardım için kendilerinin de ilk adımı attıklarını kaydetti.Şampiyon Melekler Köyü’ndeki her yaşam evinde tüm Kıbrıslı Türklerin katkısı olduğunu söyleyen Kamacıoğlu, hayırlı olması temennisinde bulundu.