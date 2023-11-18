Dayanışma örneği

Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 2 milyon 250 bin TL gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne takdim edildi

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak ve şampiyonların adlarını yaşatmak için düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilen 2 milyon 250 bin TL gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne takdim edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB Spor Kulübü yöneticileri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile biraraya geldi.

LTB Başkanı Harmancı, bu yıl düzenlenen maratonda sadece Lefkoşa’nın değil, memleketin söz verip tek yürek olduğunu ve binlerce kişinin gönlünden çıkan bu sözün 22 Ekim’de tutulduğunu söyledi.

Harmancı, maratonun tüm süreç boyunca toplumun bu davaya sahip çıkacağına olan inancımı pekiştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek “24.000’in üzerinde kayıt yaptık, maraton günü de 10.000’in üzerinde insan maratona katıldı. Maratondan elde edilen gelirle birlikte umarım bu destek kampüs yapılıncaya kadar devam edecek. Ülker Lefkoşa Maratonu aracılığı ile Puma, yan sponsorluk yanında kampüsün inşası için 1 milyon TL’lik de nakit katkıda bulundu. Hem kampüs hem de adalet için toplum olarak sizlerle birlikte hareket etmekten asla geri durmayacağımızı bir kez daha yinelemek açısından da maraton çok önemliydi” dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Harmancı, “Bu ödev burada bitmiyor. Maraton eğitim kampüsünün ilk adımını attı. Tüm sponsorlarımız ile halkımıza çok teşekkür ederim. LTB olarak bu sürece sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim dernekle birlikte olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da maraton günü toplumsal dayanışmanın en büyük örneklerinden birisinin yaşandığını kaydederek kampüsü yapmak için gelen insanların kafasındaki en önemli konu çocuklarımız ve kayıplarımızın adaleti olduğuna vurgu yaptı.

Karakaya “Hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi LTB Başkanı Harmancı ve tüm ekibi bize hep hissettirdi. Dernek olarak ortaya koyduğumuz hedefi yapacağız. Bu toplumun ve bu ekibin birlikte çalışarak yaptığı çok büyük bir katkı oldu. Gönülden teşekkür ederiz. Şampiyonlarımız bizi oradan izlediler, onların gücü bizim yanımızda ve biz de sonuna kadar yapmamız gerekenleri yapacağız.” dedi.

