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Yangına havadan müdahale yapılıyor

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Yangına havadan müdahale yapılıyor
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Mersinlik-Tatlısu arasında bugün 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına, havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekiplerinin yerden müdahalesine ek olarak yangının söndürülmesi için havadan, yangın helikopteriyle de müdahale ediliyor.

Mersinlik'te 21 Haziran 2022'de de yangın çıkmış ve tüm çabalara rağmen günlerce kontrol altına alınamayan yangın 25 Haziran 2022 akşamı yağan yağmurun da katkısıyla söndürülebilmişti.

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