banner913
banner932
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
37 0
"Doğa tahribatı devam ederse, aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşılacağız"
31 0
 
"Tartüf24" oyunu ayakta alkışlandı
20 0
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak
19 0
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
Buzluklu kamyon cayır cayır yandı
31 0
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
Ocakta unutulan tencere yangına neden oldu
39 0
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
Brian Hughes Büyükler Badminton Turnuvası yapıldı
32 0
banner1032
banner1038

Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

banner1020

banner974
Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
banner971
 Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’nın farklı yerlerinde elektrik kesintisi yapılacak. 
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar'a 08.00-11.00 saatleri arasında, Lefkoşa Boğaz Kamacılar Bölgesi ve civarına ise 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.