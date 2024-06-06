Lefkoşa'nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’nın farklı yerlerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar'a 08.00-11.00 saatleri arasında, Lefkoşa Boğaz Kamacılar Bölgesi ve civarına ise 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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