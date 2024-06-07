banner913
banner932
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
Sahici Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dilek Orhan
24 0
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
Aydın: “Termik santraldeki kazan patlağı giderildi
17 0
 
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
“Harçlara yapılan zamlar yasaya aykırı”
12 0
Yangın tamamen söndürüldü
Yangın tamamen söndürüldü
8 0
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
18 0
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
25 0
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
“Ana dağıtım hatlarına verilen su yerleşim yerlerine ait su depolarına ulaştı”
56 0
banner1032
banner1038

Yangın tamamen söndürüldü

banner1020

banner974
Yangın tamamen söndürüldü
banner971
Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen yangın tamamen söndü ancak  yangın alanında itfaiye ekipleri ve iş araçlarının (greyderler) çalışmaları devam ediyor. Şu an için yeni bir yanma veya alevlenme yok.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15:30 raddelerinde, Geçitkale-Tatlısu anayolu, Mersinlik Piknik alanı kuzey kısmında, ağaç dallarının yüksek gerilim hatlarına temas etmesi nedeni ile yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan içerisinde kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.