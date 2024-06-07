Yangın tamamen söndürüldü

Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen yangın tamamen söndü ancak yangın alanında itfaiye ekipleri ve iş araçlarının (greyderler) çalışmaları devam ediyor. Şu an için yeni bir yanma veya alevlenme yok.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15:30 raddelerinde, Geçitkale-Tatlısu anayolu, Mersinlik Piknik alanı kuzey kısmında, ağaç dallarının yüksek gerilim hatlarına temas etmesi nedeni ile yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, yaklaşık 10 hektar ormanlık alan içerisinde kızılçam, selvi, harup, zeytin, maki bitki örtüsü ve kuru otlar yandı.

