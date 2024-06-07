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“Bu trafik levhasının ne anlatmak istediğini anlayan varsa ona ödül vereceğiz”

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“Bu trafik levhasının ne anlatmak istediğini anlayan varsa ona ödül vereceğiz”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizde yol güvenliğinin her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek, bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen trafik levhasının DAÜ’nün batı kapısı ile Hurmalı Çember arasında kalan yolda olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Bu levhanın ne anlatmak istediğini anlayan varsa ona ödül vereceğiz. Bu tabela üzerindeki işaret nedir bilen var mı?” diyerek yollardaki bu tabelalardan sorumlu Karayolları Dairesi’nin ne iş yaptığını sorguladılar.
Bu tabela gibi daha birçok yerde yıpranmıştabelalar olduğuna vurgu yapan vatandaşlarımız, yollarımızda güvenli sürüş için bu tabelaların düzgün olmasının şart olduğunu kaydettiler.
 
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