Mauro Icardi en golcüler listesinde

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi, istatistikleriyle göz doldurdu. Bu sezon tüm kulvarlarda 32 gol, 11 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi

Mauro Icardi, Avrupa'nın en golcü futbolcuları listesinde yer aldı. Sergilediği performans ile Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Icardi, aynı zamanda sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 gol, 11 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız, Avrupa'da en çok gol katkısı sağlayan futbolcular arasına girdi.

Listede dünyaca ünlü yıldız futbolcular da yer aldı. Real Madrid'e transfer olan Fransız yıldız Kylian Mbappe ağları 44 kez sarsarken, 10 da asist yaptı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 44 gol, 12 asistlik performans sergileyen Harry Kane de istatistikleriyle ön plana çıktı.

Sporting Lizbon forması giyen İsveç'li forvet Viktor Gyokeres ise bu sezon 43 kez ağları sarsarken, 14 kez de gol pası verdi.

Manchester City'nin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Erling Haaland 38 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Liverpool forması giyen Muhammed Salah ise 25 gol atıp, 14 kez de gol pası verdi.

