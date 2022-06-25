Yangın bölgesine 14 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, yangınların yaşandığı Girne ve İskele bölgesine dün akşam metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, son 24 saatte en çok yağış Alsancak’ta kaydedildi.

Yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak 27 Kg/M², Selvilitepe 26 Kg/M², Ziyamet, Kaleburnu 25 Kg/M², Kozanköy 23 Kg/M², Beylerbeyi, Boğaz 22 Kg/M², Sipahi, Bostancı, Taşkent 19 Kg/M², Alevkaya 17 Kg/M², Zümrütköy, Güzelyurt, Mallıdağ 16 Kg/M², Zafer Burnu 15 Kg/M², Girne, İskele, Yenierenköy 14 Kg/M², Tatlısu, Kalkanlı 13 Kg/M², Çayırova, Karaoğlanoğlu, Çamlıbel 12 Kg/M², Akıncılar, Dipkarpaz 10 Kg/M². Diğer yörelerimizde ise 0,4 ile 9 Kg/M² arası yağış kaydedilmiştir.”