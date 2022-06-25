“Kozalaklar el bombası kadar tehlikeli”

Yangın sırasında cam kozalaklarının 300 metreye kadar gittiğini gördüklerini, kaydeden İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, çam kozalaklarını el bombası kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

Toroslu “Ormancılardan aldığımız bilgiye göre, bugün (dün) yangın tamamen bitmiş olsa da en az bir hafta daha ara ara alevlenmeler olacak. Ciddi bir soğutma ve kontrol çalışması yapılması gerek” dedi.



