Yangın anı ortaya çıktı

Ağıllar köyü yakınlarında orman evi bulunan Halil Kartal’ın evinin yolunda kepçe ile Atilla Şimşek tarafından temizlik yapıldığı ve gerekli tedbir alınmadan bırakılan kepçeye ait akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. Ancak iki zanlının avukatları yangına zamanında müdahale etmediğini iddia ettiği itfaiye ve orman dairesi personelini suçladı

Orman fakiri ülkemizin kısıtlı miktardaki doğal yaşamını yok eden felaketin, iki vatandaşın ihmali sonucu yaşandığı da ortaya çıktı. Ağıllar köyü yakınlarında orman evi bulunan Halil Kartal’ın evinin yolunu temizlemek için kendisine ait kepçe ile operatör Atilla Şimşek tarafından temizlik yapıldığı ve yol içerisinde gerekli tedbir alınmadan bırakılan kepçeye ait akü kablolarının kısa devre yapması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. İhmalkârlıkları nedeniyle binlerce dönümlük ormanı yok eden iki zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarılırken, polis soruşturması da devam ediyor.

Zanlılar Halil Kartal ve Atilla Şimşek “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet vermek” suçlamasıyla öğle saatlerinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Tevfik Çavuş’u tanık kürsüsüne çağırdı.

Polis, Tatlısu – Ağıllar köyleri arasında bulunan ormanlık alan içerisinde zanlı Atilla Şimşek’in zanlı Halil Kartal’a ait orman evi yakınında yine zanlı Halil Kartal’a ait kayıtsız, plakasız bir kepçe ile orman evinin yollarını temizledikten sonra bahse konu kepçeyi yol içerisinde park ettiğini, yeterli emniyet tedbirini almaması sonucu kepçenin akü kablolarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldiğini söyledi.

Zanlı Halil Kartal’a ait orman evinde bulunan güvenlik kamerasında yangının çıkış haline gösteren bir kaydın polise ulaştığını ve bu kaydın 4 dakikalık kısmını inceleme imkânı bulduğunu söyleyen tanık, kayıt cihazının bulunduğu orman evi ile yangına sebep olan kepçenin bulunduğu alanda yangın nedeniyle henüz bir inceleme yapılamadığını, incelemek için gönderilen ekibin olay mahalline varamadan geri gelmek zorunda kaldığını belirtti.

Yangının çok büyük bir alana yayıldığını civardaki bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığını, olayın kamuoyu üzerinde büyük infial yarattığını belirten tanık, özellikle orman evindeki kamera kaydı yapan cihaz ve içerisindeki kaydın incelenmek için ilk fırsatta alınması büyük önem taşımaktadır dedi. Kepçenin bulunduğu yerden olay mahalline ne zaman ve nasıl geldiği yönünde araştırma yapılacağını, bir günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlı Halil Kartal’ın hastanede müşahede altına alınması nedeniyle sağlıklı icraat yapılamadığını, Halil Kartal’ın bölgede bulunan 2 adet evinde gerekli incelemenin yapılamadığını, zanlı Atilla Şimşek’in verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını, olay mahallinde emare alımı ve inceleme yapılamadığını ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapan tanık, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlıların tutukluluk süresinin sekizer gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Tanık polisin talep ettiği 8 günlük süreye savunma avukatı şiddetle karşı çıktı ve itirazda bulundu.

“Yapılan müracaat asılsızdır, iyi niyetten yoksun olup kişi hak ve özgürlüklerine müdahale etme demektir, bu olayın sırf toplumda infial yarattığı için müvekkillerinin günah keçisi olarak gösterilmeleridir” diyen savunma avukatı, “8 günlük tutukluluk süresi uydurma bir taleptir, yangının meydana gelmesinde zanlıların bir ihmali veya kusuru yoktur, suçsuzdurlar” dedi.

Yangının başlangıç anını gösteren kayıt zanlı Halil Kartal’ın ailesi tarafından polise verildiğini, yangının çıkma anında zanlı Atilla Şimşek’in itfaiye ve orman dairesine telefonla bilgi verdiğini söyleyen savunma avukatı, yangına zamanında müdahale etmeyip gerekli tedbirleri almayan İtfaiye ve orman dairesi personelini suçladıktan sonra müvekkillerinin derhal serbest bırakılmaları kararının verilmesini talep etti.

Savunmanın itirazından sonra tekrar söz alan iddia makamı savcısı tahkikatın sağlıklı olarak yapılamadığını belirterek zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesi talebini yineledi. Tarafların beyanlarını, talebi ve itirazları değerlendiren yargıç Mine Gündüz vermiş olduğu aradan sonra kararını açıkladı ve zanlıların 4’er gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.



