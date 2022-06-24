Yangının sıçramaması için ağaçlar kesildi

Mersinlik bölgesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangının sıçramasını önlemek için bölgedeki ekipler ağaçları kesti.

Mersinlik köyü içinden dağlık alana çıkan asfalt yol kenarındaki ağaçların, olası yangın riskine karşı budandığı, temiz alan açıldığı dikkat çekerken, iş araçlarıyla yeni orman yollarının da açıldığı görüldü.

