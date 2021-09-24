“Yakında develerle evlere elektrik taşıyacağız”

El-Sen Teknecik Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çerçil “Kara tankeri ile yakıt alımı dünyanın hiçbir yerinde duyulmamıştır. O tankerlerle asfalt taşırlar. Herhalde yakında evlere devenin üzerinde elektrik taşıyacağız” diye konuştu



El-Sen Teknecik Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çerçil katıldığı bir tv programında Teknecik çalışanlarının kalitesiz akaryakıt kullanımından dolayı çalışmakta zorluk çektiklerini aktardı.

Kendisinin de bu duruma şahit olduğunu aktaran Çerçil, Teknecik’te bulunduğu saatlerde odalarda dahi durmakta güçlük çektiklerini fuel oil yakıt değil, ağır kimyasala maruz bırakıldıklarını dile getirerek, bunun sağlığa etkilerinin zaman içinde açığa çıkacağını belirtti.

Yakıt ihalesinin defalarca iptal edilerek, Bakanlar Kurulu kararı ile direkt alımların başlamasıyla birlikte Teknecik Elektrik Santralinde sorunların yakıttan kaynaklanmaya başladığını belirten Çerçil, “Yaklaşık bir aydır yakıtın kötülüğünden oradaki personel çalışamayacak duruma geldi. Bir ayda aşırı derece ağır bir kokuya maruz kalıyoruz. Üstelik makinalarımızda çok büyük arızalar oluştu. Bu makine parçalarının temini de kolay değildir” dedi.

Numunesiz ve analiz sonucu yapılmadan tankerle alım yapılmasına anlam veremediklerini ifade eden Çerçil, “Talimatla ekibimiz bu yakıtı almak zorunda kaldı. Ne aldığımızı dahi bilmiyoruz. Kara tankeri ile yakıt alımı dünyanın hiçbir yerinde duyulmamıştır o tankerlerle asfalt taşırlar. Herhalde yakında evlere devenin üzerinde elektrik taşıyacağız” diye konuştu.

