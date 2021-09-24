Merkez Bankası faiz indirdi, döviz yükseldi

TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi. Kararın ardından döviz yükselişe geçti



TC Merkez Bankası (TCMB), herkesin merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Dün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 19’dan yüzde 18’e indirildiğini açıkladı.

Merkez Bankası son faiz indirimini 22 Mayıs 2020 tarihinde yapmıştı. O toplantıda yarım puan indirim yapan Merkez, faizi yüzde 8,25'e çekmişti. Böylece Merkez Bankası 16 ay sonra ilk kez faizde indirime gitmiş oldu.

Ekonomistler ve finans kuruluşlarının çoğunluğu faizin sabit tutulmasını bekliyordu ancak indirim bekleyenler de vardı.

Öte yandan TCMB’nin ilgili kararı sonrasında 11.78 olan İngiliz Sterlini 12 TL’yi gördü. 8.62 olan Dolar, faiz kararının ardından 8,78'e, 10.12 olan Euro ise 10,27'ye çıktı.

Türk Lirası da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini %18’e indiren kararı sonrasında şokta. TL dolar karşısında tarihinin en düşük değerini gördü.

Türkiye’de finans ve ekonomi çevrelerinin beklentileri, TCMB Para Politikası Kurulu’nun Eylül toplantısında politika faizini %19’da sabit bırakacağı yönündeydi.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 14 baz puan yükselişe 409 baz puana çıkarken 5 yıllık tahvil faizi %18.36 civarında seyrediyor.

Dolar/TL , TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirme kararı sonrasındaki ilk işlemlerde 8.8017 seviyesini görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Daha önce görülen en yüksek seviye ise 8.8008’di.

