Yakın Doğu’dan devlete bir okul daha

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 15 Kasım’da, YDÜ Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nin ve 750 bin kitap ile 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanesi’nin de açılışını gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi

Yakın Doğu Oluşumu’nun, “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesi kapsamında, sadece 20 ayda yatırımını tamamladığı üçüncü devlet ilkokulu olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, düzenlenen görkemli bir törenle, eğitime başlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Açılış ve teslim töreni, devlet protokolünü bir araya getirdi.Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 18 bin metrekare arazi üzerine kuruldu. İçerisinde 60 metrekarelik 16 adet sınıf, bilgisayar laboratuvarı, tam donanımlı müzik odası, yönetim ve idari ofisler, öğretmen odaları ve sergi holleri bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, aynı zamanda 4.500 metrekarelik oyun alanına sahip.165 palmiye ile ağaçlandırılan okulun iç mekanlarına ise 60 sanat eserinin yerleşimi yapıldı. Okulun yapımı aşamasında 4.000 metreküp beton ve 6.500 metrekare parke kullanıldı.Teslim ve açılış töreninde, sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağus’yı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teslim etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altı ilçesinin her birine, tam teşekküllü 500’er öğrenci kapasiteli birer Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu kazandırma kararı aldıkları, Günsel Aile Kurulu toplantısının üzerinden 20 ay gibi kısa bir süre geçtiğini söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “20 ayda yatırımını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim ettiğimiz üçüncü okulumuzu, Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusamızda ülke çocukları ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Şunu açıkça söylemek istiyorum ki; imza attığımız bu eserleri, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla devletimize ve milletimize devrediyor oluşumuz bizler için sadece küçük birer ritüelden ibaret. Çünkü; sadece Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları değil, Yakın Doğu Oluşumunu; eğitimden kültür sanata, otomotivden sanayiye, sağlıktan turizme, finanstan teknolojiye kadar faaliyet gösterdiği her sektörde; çaktığı her bir çivi, attığı her bir temel, açılışını yaptığı her bir eser; sadece ve sadece bu güzel ülkeye ve ülkesinin geleceğine inanan, gücünü bu topraklardaki 450 yılı aşkın köklerinden alan güzel halkımıza aittir” ifadelerini kullandı.Hafta boyunca, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in üretim tesislerinde; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Kamacıoğlu’nu ağırlayarak GÜNSEL’in gelecek projeksiyonlarını aktardıklarını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gelecek hafta da, hükümetimizin değerli bakanlarını, sayın Başbakanımız liderliğinde ağırlayarak, GÜNSEL’imizin gelecek projeksiyonlarını paylaşacağız” dedi.GÜNSEL’in gelecek projeksiyonlarına da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL’in ilk iki modeli B9 ve J9’u geliştiren 300 kişiyi aşkın ekipleriyle, dünya devi şirketlere, mühendislik, yazılım, prototipleme ve batarya teknolojileri konularında projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bunun anlamı şudur ki, Kuzey Kıbrıs’ımız, dünya devlerine; yüksek teknolojiye dayalı alanlarda projeler geliştiriyor artık” ifadesini kullandı.KKTC’nin ithalata dayalı bir ekonomik yapıya sahip olduğunu da hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 18 ay sonra seri üretime geçecek GÜNSEL’le birlikte, 2029’da KKTC’nin ilk kez dış ticaret fazlası vereceğini de sözlerine ekledi.Yakın Doğu Oluşumu’nun Gazimağusa bölgesinde açılışını yapmaya hazırlandığı yatırımlara da değinen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün burada, Gazimağusa’mızın çocuklarının geleceğine dokunacak, çok değerli bir eser kazandırıyoruz. Bu vesileyle, bölge halkına güzel bir haber daha vermek istiyorum. Çok değil, sadece 3 ay sonra, yeni açılışlar için yine hep birlikte olacağız. Cumhuriyetimizin 39’uncu yılını kutlayacağımız 15 Kasım’da, hemen yanı başınızda; Yakın Doğu Yeni Boğaziçi Kampüsünde inşasını tamamladığımız Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeniboğaziçi Hastanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı gün; 750 bin kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim sağlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’mizin de açılışını yapacağız ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Günsel, “Bu yeni eserler; aynı kampüste kreşten liseye kadar her kademede eğitim veren okullarımız; pek çok önemli kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezimiz ve kısa süre önce hizmete aldığımız, 2 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun çok amaçlı spor salonumuzla birlikte, bölge ve ülke insanımıza fayda üretmeye devam edecek” dedi.Konuşmasının sonunda, iki hafta önce 70’inci yaş gününü kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in yaş günü de kutlayan Prof. Dr. Günsel, “70 yıllık ömrüne; yüz yılı aşan yaşanmışlık, tecrübe ve bilgeliği sığdıran kurucu rektörümüz Dr. Suat Günsel’in 70’inci yaşını, huzurlarınızda bir kez daha kutluyor; adını taşıyan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın başta bölge çocukları olmak üzere, bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.