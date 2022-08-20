Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları’na halktan büyük talep var

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları’nın, halktan kapasitesinin çok üzerinde yoğun talep aldığını vurguladı



Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın açılış ver teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’yı teslim almaktan duyduğu heyecanı belirterek, son dört yıl içerisinde eğitim hayatına kazandırılan 10 okuldan üçünün, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bugün burada tam teşekküllü 500 kişilik Dr. Suat Günsel İlkokullarından üçüncüsünü eğitim hayatına kazandırıyoruz. Ülke standartlarının çok üstünde olanaklara sahip olan bu okullar, çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak” ifadelerini kullandı.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları’nın, halktan kapasitesinin çok üzerinde yoğun talep aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Güzelyurt, Girne ve Lefke’de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile, bu olanakların diğer ilçelerde de çocuklarla buluşacağını vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan ve ülkemizi geleceğe taşımakta önemli rol oynayan Yakın Doğu Ailesi’ne yapmış olduğu tüm yatırımlar için ve yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyorum” diyen Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda, “Değerlerimiz, inançlarımız ve geleneklerimizle yaşadığımız bu topraklarda yüzyıllarca daha yine bu şekilde yaşayacağız” dedi.



