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Yağmursuz günler sürecek

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Yağmursuz günler sürecek

 Meteoroloji Dairesi, KKTC’de havanın hafta boyunca az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacağını kaydetti.  

Meteoroloji Dairesi’nin hava raporunda, 27 Ekim - 02 Kasım tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 32 – 35 derece, diğer günlerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.   
Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta   kuvvette esecek.

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