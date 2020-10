Meclis Genel Kurul toplantısında konuşan Özersay, Tatar’ın hataları nedeniyle de devlet geleneğinin yok sayıldığını, ülkede devlette bir boşluk oluşmasına neden olunduğunu söyledi ve “Bakanlar Kurulu artık yoktur” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, koalisyon ortağı olarak Halkın partisi seçimlerden önce hükümetten çekilme kararı almasına rağmen Başbakan olduğu dönemde Ersin Tatar’ın istifa etmemesi noktasında, ardından da Başbakanlığı sona ermeden önce vekalet vermememe noktasında önemli hatalar yaptığını, bu nedenle de devlet geleneğinin yok sayıldığını, ülkede devlette bir boşluk oluşmasına neden olunduğunu söyledi. Özersay “Cumhurbaşkanı Tatar’ın, UBP’nin kendi iç seçim sürecini beklemeksizin adım atmalı ve anayasanın dediği gibi hükümeti kurabilecek bir milletvekiline hükümet kurulması için görev vermesi gerekecektir. Ersin bey artık UBP’deki iç gelişmeleri dikkate alarak karar vermemelidir çünkü bağımsız ve tarafsız olması gereken bir Cumhurbaşkanıdır” dedi.



Meclis Genel Kurulu’nda söz alarak Halkın Partisi’nin Ulusal Birlik Partisi’yle kurduğu hükümetten çekilme kararı aldığını, devlet geleneği ve teamüllerinin ortada olduğunu belirten Özersay, “Başbakan’ın yapması gereken şey bir gün sonra gidip Cumhurbaşkanı’na istifasını vermekti ama maalesef sayın Tatar bunu yapmadı” dedi.

Özersay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Halkın Partisi hükümetten çekilme kararı aldı, net bir biçimde bunu ortaya koydu. Devletin geleneği ve teamülleri ortadadır. Sayın Ersin Tatar’ın da yapması gereken istifasını vermekti. Daha önceki hükümetlerde de bu böyle olmuştur. Bir önceki hükümetin nasıl sona erdiğine bakarsak her şey aşikar ortadadır. Devletin geleneği bir kenara koyuldu, görmezden gelindi. Bir de sanki bakanların ayrı ayrı istifa etmesi gerekirmiş gibi bir tartışma açıldı. Oysa böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü böyle bir şey olduğu takdirde bakarsınız Başbakan o bakanların yerine bakan atar, hükümeti devam ettirir. Oysa Mecliste güven oyu olmadığı aşikar olan bir hükümetin devamı zaten yanlıştır. Bir diğer alternatif güvensizlik önergesiydi. Ona da imkan kalmadı. Hatta birisi hükümetin hala daha görevde olduğunu düşünüyorsa güvensizlik önergesi getirir, o noktada Parti Meclisi kararımız açıktır bizim de HP vekilleri olarak o güvensizlik önergesinde ne diyeceğimiz de bellidir. Önemli bir hata yapılmış ve devlet geleneği yok sayılmıştır”.



Özersay açıklamasında “Bir diğer hata da vekalet verme noktasında olmuştur. Sayın Ersin Tatar Başbakanlığı devam ederken vekalet vermesi gerekirdi. Meclisteki toplantıda az önce ana muhalefet parti başkanının söylediği, bizim arkadaşlarımızın Ersin Bey’e hatırlattığı ve benim telefon açarak ‘Vekaleti illa ki bana vermenize gerek yok ama partinizden birine vekaleti vermeniz gerekir’ dememe rağmen vekaleti vermemiştir. Parti içindeki seçimleri dikkate alarak bunu yapmış olsa dahi aday olmayacak birine verebilirdi. Şu anda devlette bir boşluk oluşmuştur. Orada da bir hata yapılmış ve devletin geleneği göz ardı edilmiştir. Önümüzde günlerce gidebilecek olan başbakansız, hükümetsiz, Bakanlar Kurulsuz bir yapı vardır.”



“Cumhurbaşkanı bir an önce hükümet kurma görevini, bunu yapabilecek bir milletvekiline vermelidir”



Bu sabah Başsavcıyla bir görüşme yaptığını aktaran Kudret Özersay, “Hukuken hükümet olmadığı, Bakanlar Kurulu ve Başbakan ya da vekili bulunmadığı için ne sirküle ne de normal bir Bakanlar Kurulu kararının geçmesi söz konusu olmaz. Biz buna onay veremeyiz. Bakanlar Kurulu da zaten bu şartlarda toplanamaz. Başsavcı ile görüşmesinden hareketle bir hususa özellikle dikkat çekmek istediğini söyleyen Özersay, “Bu vekalet verilmiş olsaydı dahi Başbakanlık sona erdiğinde vekalet de kendiliğinden sona erecekti. Çünkü aslı olmayanın vekaleti de olmaz durumu olacaktı. Başsavcıyla yaptığım görüşmeden de hareketle; Bakanlar Kurulu ve Başbakan olmadığı için Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı söz konusu değildir, yapılamaz. Şu anda Cumhurbaşkanı görevinde olan Ersin Tatar’ın bir an önce yapması gereken şey, UBP’nin içindeki seçime bakmadan bir milletvekiline hükümeti kurma görevi vermesidir. İhtiyaç budur. Geldiğimiz nokta itibariyle, yeni hükümet kuruluna ve biz bakanlıkları devredene kadar cari görevler dışında diğer görevleri yapacak değiliz. Bunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı. Özersay “devletin temel ve zaruri hizmetlerinin devamı için olmazsa olmaz işlemler haricinde bir karar almamız ya da işlem yapmamız söz konusu değildir” dedi.



“KIBTEK ataması hukuksuz ve siyaset etiğine aykırıdır”



Elektrik Kurumu’na müdür atanması konusuna da değinen Özersay, yaşananların son derece yanlış, hukuksuz ve siyaset etiğine aykırı olduğunu söyledi. “Böyle bir dönemde müdürü görevden alıp hakkında cezai ve disiplin soruşturması bulunan birini, delilleri ortadan kaldırma yetkisine sahip bir müdür olarak, delilleri gizleme riskini yaratarak oraya atanması son derece yanlıştır” diyen Özersay, yapılanları Halkın Partisi olarak asla tasvip etmediklerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bu görevden alma ve atama olayına karşı çıktığının altını çizdi. Bu konuda Başsavcılıktan da yazılı görüş talep ettiğine dikkat çeken Özersay, bu konuda madem ki artık hükümet de görev başında değildir herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğine işaret etti.