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Yağışlar nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

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Yağışlar nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı
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Polis, etkili yağışlar nedeniyle kapatılan yolların yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, su tahliyesi ve yükselen suların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açılan yollar şöyle:
 “Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa gidiş yönü, Karşıyaka - Çamlıbel ana yolu ve Lapta - Alsancak ana yolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde İleli Market önü.”
 
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