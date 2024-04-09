Yağışlar nedeniyle kapatılan yollar trafiğe açıldı

Polis, etkili yağışlar nedeniyle kapatılan yolların yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, su tahliyesi ve yükselen suların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açılan yollar şöyle:

“Girne - Alsancak Çevre Yolu alt geçidinin Lefkoşa gidiş yönü, Karşıyaka - Çamlıbel ana yolu ve Lapta - Alsancak ana yolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde İleli Market önü.”

