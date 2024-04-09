Su taşkınlarına Sivil Savunma ekipleri de müdahale ediyor

Ülke genelini olumsuz etkileyen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.Verilen bilgiye göre ekipler tarafından, Girne Alsancak'ta iki, Karaoğlanoğlu'nda bir olmak üzere üç noktada müdahalede bulunuldu.Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Dereboyu bölgesinden gelen ihbarlar değerlendirilerek gerekli kontrollerin yapılmasının ardından tehlike arz eden bir durum olmadığı tespit edildi.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerinin ülke genelinde gelen ihbarları değerlendirmek üzere 47 personel ve 15 arama kurtarma aracı ile görev başında olduğu vurgulandı.Ülkede olumsuz hava şartlarının devam etmesinden dolayı, ekiplerin hazır halde bekletildiği; ihtiyaç duyulduğu anda vatandaşların “ALO 101 Acil Durum Hattı”ndan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına ulaşabilecekleri kaydedildi.