Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu “BM Barış Gücü, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği onay ile topraklarında görev yapamaz. Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler KKTC’nin iznini almalı” dedi





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurgulayarak, bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritelerinin iznini alması gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (UNFICYP), KKTC’de görev yapma yetkisini veren makamın KKTC makamları olacağını ifade ederek, “BM’ye, anlaşmayı imzalamadıkları takdirde, KKTC topraklarındaki varlığının masaya yatırılacağını söylediklerini, ‘KKTC topraklarından çıkmanız gerekir’ söylemin de buna dahil olduğunu” söyledi.

Ertuğruloğlu, “Adada iki ayrı egemen halkın olduğunu, iki ayrı egemen eşit devletin var olduğu gerçeğini kaale alan BM bize saygı duyuyorsa, bizimle bu anlaşmayı yapması lazım. BM Barış Gücü, Rum’un, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla verdiği onayla KKTC topraklarında görev yapamaz. Olay bu kadar net ve basit” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, Kuvvetler Anlaşması Statüsü (Status of Forces Agreement) (SOFA) anlaşma taslağını New York’ta BM’ye sunduklarını hatırlatarak, Kıbrıs Rum tarafının sözde Kıbrıs Cumhuriyeti unvanı ile onay vermesinin BM Barış Gücü’nün KKTC’de görev yapacağı anlamına gelmediğini, BM Barış Gücü’ne KKTC’de görev yapma yetkisini veren makamın KKTC makamları olacağını, BM’nin de bunun bilincinde olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının yıllardır, BM Barış Gücü askerlerinin 6 ayda bir görev süresinin uzatılması aşamasında hep Türk tarafının onayının da alınmasını talep ettiğini aktaran Ertuğruloğlu, bunun gerekçesinin de BM’nin Brahimi raporu olduğunu belirtti. Brahmi raporunun, BM operasyonlarının bulundukları ülkelerde başarılı olabilmeleri için soruna taraf herkesle uyum ve anlaşma içinde olmasını öngördüğünü aktaran Ertuğruloğlu, “Bunun hep göz ardı edildiğini, Kıbrıs Türk tarafının da iyi niyetle misafir kabul edip, BM Barış Gücü’nün KKTC’de görev yapasına onay verildiğini” anlattı.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Adada iki ayrı egemen halkın olduğunu, iki ayrı egemen eşit devletin var olduğu gerçeğini kaale alan BM bize saygı duyuyorsa, bizimle bu anlaşmayı yapması lazım. BM Barış Gücü, Rum’un, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla verdiği onayla KKTC topraklarında görev yapamaz. Olay bu kadar net ve basit. Bizim kimseden özür dileyecek bir yanımız yok. Hakkımızı talep ediyoruz. Bu adanın Elen adası olmasını engelleme adına mücadele veriyoruz. Bu adanın, Türk ulusunun bu coğrafyadaki hak ve çıkarlarını, güvenliğini tehdit etmeyecek ada olmasına yönelik görevimizi yerine getiriyoruz.”

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve ekibi ile önceki gün görüştüğünü belirten Ertuğruloğlu, “Onun söylediklerine de bakılırsa, inceleme aşamasındadırlar. Yapabilecekleri, yapamayacakları ne ise onları belirleyip bize geri dönüş yapacaklar” dedi.



