“BM tarafların rızasını almak zorunda”





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, BM Barış Gücü nerede görev yaparsa yapsın kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorunluluğu olduğunu belirterek, “Bu herhangi bir talep değil, bir haktır. O hakkın yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

Geçmişte de Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınmasıyla ilgili olarak bir çok girişimler yapıldığını, bunun yeni bir girişim olmadığını ifade eden Olgun, “Şu anda gerek Kıbrıs Türk tarafında Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı, gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde bu konunun sonuçlandırılması ile ilgili olarak ortak bir irade vardır” diye konuştu.

“Birleşmiş Milletler Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorsa iyi niyet misyonunda olduğu gibi taraflara eşit mesafede durmak mecburiyetindedir” diyen Olgun, bunun için sonuna kadar çalışacaklarını vurguladı.

