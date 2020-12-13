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“Virüsün nereden geleceği belli değil”

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Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantinada görevli hemşire Oğuz Köse, korona virüse yakalanan Kemal Eşref Oktar ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı ve vatandaşları bir kez daha uyardı

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“Virüsün nereden geleceği belli değil”
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantinada görevli hemşire Oğuz Köse, sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalanan  Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde görevli Kemal Eşref Oktar’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Köse, Kemal Eşref Oktar ve eşinin sağlık  durumunun iyi yönde seyrettiğini söyledi. Oğuz Köse, Eşref Oktar'ın arkadaşı olduğunu belirterek "Sevdiklerimizi karantina servislerinde Görmek bizleri derinden üzse de değerli Arkadaşım can dostum Kemal Eşref Oktar ve değerli eşinin sağlık durumları iyi yönde seyrediyor olması mutluluk verici" ifadelerini kullandı.
Oğuz Köse, açıklamasının tamamı  şöyle:
“Sevdiklerimizi karantina servislerinde görmek bizleri derinden üzse de değerli arkadaşım can dostum Kemal Eşref Oktar ve değerli eşinin sağlık durumları iyi yönde seyrediyor olması mutluluk verici.
Karantina Ekibi olarak,
Ortak mücadelemiz, tüm hastalarımızın en erken zamanda sağlıklarına kavuşmasını sağlayıp sağ, salim evlerine uğurlamaktır.
Yine yeniden iç bulaşın artış gösterdiği bu günlerde Covid-19 Virüsünün nereden ve veya kimden geleceği belli değildir,
Lütfen ama Lütfen
Maske, mesafe, el hijyenimize dikkat edelim ki sevdikleriniz ve bizler üzülmeyelim.”
 
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