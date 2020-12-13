24 yaşında canına kıydı

Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Hüseyin Mehmet Karahan hayatına son verdi.
Mehmet Karahan, üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşlemek suretiyle intihara teşebbüs etti.
Olay sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan Karahan, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün saat 01:00’da yaşamını yitirdi.
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