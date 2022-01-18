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“Vilayet havaalanı haline getirecekler”

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“Vilayet havaalanı haline getirecekler”
 
 
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun KKTC Havaalanının iç hatlar statüsünde fiyatlandırma yapılabileceğini söylemesi üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, “Bu, Havaalanı’nın Türkiye illerinde bulunan havaalanları statüsüne indirgenmesi demektir” dedi.
Doğuş Derya’nın açıklaması şöyle:
“Havaalanını Türkiye'nin iç hatları yapacaklarmış!
Sabah saatlerinde Nazar Erişkin'in programına katılan Faiz Sucuoğlu, yaptığı Türkiye ziyaretinde Binali Yıldırım ile de görüştüğünü ve Havalimanının Türkiye'nin iç hatları kapsamına alınacağını açıkladı. Bu Havalimanının Türkiye illerinde bulunan Havaalanları statüsüne indirgenmesi demektir.
Ayrıca Türkiye'den KKTC'ye yapılacak olan uçuşlarda hiçbir muhaceret işlemi yapılmayacağı anlamına gelmektedir.
"Devleti biz kurduk, egemen ve eşitiz" diye naralar atanlar, KKTC'nin devlet havalimanını bir vilayet havaalanı haline getirip devleti yok sayıyorlar. Attıkları her adımla devletin tüm yapılarını ortadan kaldıran bu zihniyete UBP'li arkadaşlar ne diyor bilmiyorum ama Kıbrıs'ı yurt bilen herkes buna izin vermeyecek!”
 
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