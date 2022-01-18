Bugüne kadarki en büyük oy pusulası

23 Ocak seçimleri için hazırlanan oy pusulası ‘KKTC’de basılabilen en büyük boyutlu pusulası’ oldu



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 23 Ocak seçimleri için hazırlanan oy pusulasının ‘KKTC’de basılabilen en büyük boyutlu pusula’ olduğunu söyledi ve “Seçime 8 parti ve bağımsızlar katılıyor. 9’uncu parti seçime girse oy pusulasına sığmayacaktı” dedi.

YSK Başkanı Şefik, ortaya böyle bir durum çıkmış olsaydı, ‘oy pusulası’ yerine her partiye bir sayfa ayrılan bir ‘kitapçık’ kullanılması gerekeceğini belirtti.

Seçim yasası ve çarşaf listenin getirdiği karmaşanın önüne geçmek için eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Şefik, seçimler açısından en büyük sıkıntının ise Covid-19 olduğunu kaydetti.

Başkan Şefik, ‘bileklikle evde kal’ uygulamasının yanı sıra Covid testi pozitif çıkanların sandığa gitmesini önlemek için ek tedbirler aldıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan en güncel ‘pozitifler listesi’ni talep ettiklerini anlatan Narin Ferdi Şefik, muhtemelen Cumartesi günü iletilecek bu listede yer alanların oy veremeyeceklerini, ancak listede adı olsa bile son gün negatif PCR sonucu beyan edenlere, İlçe Seçim Kurulu’nun izni ile oy kullandırılabileceğini kaydetti.

KARMA OY VERECEKLER DİKKAT

Toplam 8 parti ve 403 adayın yarışacağı seçimlerde nasıl oy kullanılacağına dair de detaylı bilgiler ve örnekler veren YSK Başkanı Şefik, özellikle karma oy kullanacakların dikkatli olmasını istedi. Şefik, ilçelere göre vekil sayıları dikkate alınmak kaydıyla ülke geneli için en fazla 50, en az 23 karma oy kullanılabileceğini anımsatarak, bölgelerde verilecek karma oylarda en az iki partiden adayların seçilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Şefik, bir bölgede yanlış oy verilmesi halinde o bölgenin vekil sayısının toplamdan düşüleceğini, bu durumda da ülke genelindeki minimum sayının altında kalarak bütün oy pusulasının iptaline sebep olabileceğini vurguladı.

Bir partiye mühür vurduktan sonra her ilçede vekil sayısının tam yarısı kadar tercih kullanılabileceğini de kaydeden Şefik, bir ilçede ya da tüm ilçelerde yanlış tercih yapılsa da mührün iptal olmayacağını söyledi.

