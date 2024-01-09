Vicdani Ret hakkına ret

CTP’nin Vicdani Ret Hakkı için Askerlik Yasası’nda değişiklik yapılmasına yönelik sunduğu ivedilik talebi, hükümet tarafından “ateşkes” gerekçe gösterilerek reddedildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından “Vicdani Ret Hakkı”nın tanınması için sunulan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine “ivedilik” talebi, “ateşkes” gerekçe gösterilerek, hükümet tarafından reddedildi.

İvedilik onayına sunulmadan önce, imza sahipleri adına öneriyi sunan CTP Milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıkarak, Yasa Önerisine ilişkin konuştu.

Şahali, “Gerek yasanın gerekçesinde, gerekse de ivedilik talebimizde aslında net şekilde durumu izah etmeye çalıştık. Bu yasayla ilgili ilk talebimiz 2019 yılında, tam da böyle bir zamanda, anlayış işbirliği çerçevesinde Mecliste çalışılmaya başlanmıştı. Aynı anlayış işbirliği içerisinde nihayete erdirilmesidir” dedi.

Şahali, vicdani reddin insan hakkı olarak kuzeydeki mevzuatta tanımlandırılması gerektiğini ifade etti.

Şahali’nin ardından kürsüye çıkan UBP Milletvekili Sunat Atun ise yasa önerisini incelediklerini, komite tutanaklarını okuduklarını ifade ederek, “adadaki ateşkesi” gerekçe gösterdi, öneriye ret oyu vereceklerini açıkladı.

Sunat Atun, konuyla ilgili vicdani redde kapı açma pozisyonunda olmalarının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Atun “Ateşkes var ve karşımızda papazların silah eğitimi aldığını biliyoruz. Her şey Güney Kıbrıs adına militarizm ve askeri gücü artırmak üzerine kurulu. Artan silah alımları…İçinde bulunduğumuz durum ve coğrafyada ciddi bir tansiyon var. Savaşların da ortasındayız. Sadece İngiliz üslerinde birlikler yok. Almanya’nın birlikleri var. Güney’de seferberlik sistemin gündeme geldiği bir ortamdayız ayrıca…” ifadelerini kullandı.

