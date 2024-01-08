Vicdani red yasası için Meclis toplandı

Vicdani Ret Tezkeresi oy çokluğuyla reddedildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2024 yılının ilk toplantısını yapıyor.



Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 13.15’te toplanan Genel Kurul, bugün yasama ile denetim görevini birlikte yapacak.

2023 yılının 13 Aralık'tan sonraki 3 toplantısı iptal edilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı, 2024 yılının ilk toplantısını yapıyor. Genel Kurulda, ilk olarak Danışma Kurulu’nun Genel Kurul birleşimlerine ilişkin aldığı kararlar okundu. Genel Kurul buna göre, 8-9 Ocak birleşimlerini bugün, yasama ve denetim ile birlikte yapılacak, 15-16 Ocak birleşimlerini ise 15 Ocak’ta yapacak.

Danışma Kurulunun kararlarının okunmasının ardından Genel Kurul'da sunuşlar bölümüne geçildi ve Personel Dairesi Yasa Tasarısının Genel Kurulda ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından Gelir Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşmesi ele alındı.

-Barçın: "Düzenleme Anayasa'ya aykırı"

Bu kısımda CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın, gelir vergilerinin artırılmaya çalışıldığını, bordrolu çalışanın vergisinin artırılmak istendiğini belirterek, vergi toplamada çok kayıp olduğuna, bunun üzerine gitmek yerine bordrolu çalışanlardan vergi kesintisini artırmanın yanlışlığına işaret etti. Her 100 TL’nin 40 TL’sinin devlete verilmesinin istendiğini ifade eden Barçın, hükümetin vergi oranını 37’den 40’a çıkarma önerisinde bulunduğunu belirtti. Barçın dünyadaki uygulamalardan örnek vererek önemli olanın az kazanandan az, çok kazanandan çok almak olduğunu söyledi.

Servet üzerinden vergi almanın önemine işaret eden Barçın, kararname ile yapılmaya çalışılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydetti.

Barçın, vergi düzenlemesinde derdin kayıt dışını kayıt altına almak değil, bordroluların boğazını daha da sıkmak olduğunu savunarak, verginin yüzde 37’den 40’a değil, Avrupa’daki gibi gelire göre 30’a 35’e çekilmesi gerektiğini ifade etti, ret oyu vereceklerini söyledi.

-Berova: "Az gelirliden az, çok gelirliden çok vergi alınacak"



Maliye Bakanı Özdemir Berova da, bu konuda yanlış bir algı olduğunu, Barçın’ın açıklamalarının da yanlış algı yarattığını kaydetti. Berova, 32 bin 500 TL üzeri kazanandan yüzde 40 vergi alınmayacağını, artan maaşa göre vergilendirmenin yapılacağını belirterek, örneğin özel sektördeki vergi diliminin 73 bin TL üzerindeki dilimlere göre yapılacağını, ancak kamuda başlangıç maaşı alacak bir kamu çalışanının vergisinin azalacağını, düzenleme ile az gelirliden az çok gelirliden çok vergi alınacağını kaydetti.

Yapılan düzenlemenin az kazanandan az çok kazanandan çok alınacak bir vergi düzenlemesi olduğunu ifade eden Berova, bu düzenlemenin, kararname ile yapılmasının sebebinin ise; gelir vergisinin hazırlanması uzun sürmesi olduğunu, hükümetin bunu yasallaştıracağını belirtti.

Berova, vergide kayıt dışılık olduğunu ancak düzenleme yapılması için çalışma olduğunu kaydetti. Tezkere konuşmaların ardından oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulda CTP tarafından sunulan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi” de ele alındı. “Vicdani Ret” hakkını içeren öneri üzerine söz alan öneri sahibi CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, bu konuda 2019 yılında çalışma yapıldığını ve bu çalışmanın devamını istediklerini, askerlik hizmetinin askerlik çatısı altında değil ama sivil yapılması için bir düzenleme yapılmasını istediklerini ifade ederek, bu çağdaş düzenlemenin yapılması temennisinde bulundu.

Atun:"Ateşkeste vicdani redde kapı açmak doğru değil"

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun da, önerinin daha önce Meclise sunulduğunu ancak ivediliğinin alınmadığını, tutanakları incelediğini, bazı kararlar olduğunu ancak ülkenin ateşkeste olduğunun unutulmaması gerektiğini, Güney’in KKTC’yi bir düşman olarak gördüğünü, düşmanca bir yapılanmada olduğunu anlatarak, Güney’deki silahlanmaya işaret etti.

Atun, vicdani ret konusunun kişisel olduğunu ancak bütünsel düşünülmesi gerektiğini belirterek, askeri gücü artırma eğilimindeki Güney’e ve coğrafyaya karşı ülkede vicdani ret konusuna kapı açmalarının doğru olmayacağını, bu kapıyı açamayacaklarını belirtti. Atun, UBP olarak oylarının ret olacağını söyledi. Konuşmaların ardından tezkere oy çokluğuyla ret edildi.

