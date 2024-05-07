“Verilen mücadele genç nesillere anlatılmalı"

Meclis Başkanı Töre, “mücahit ve mukavemet ruhunun azaldıkça beşinci kol faaliyetlerinin arttığını” söyledi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve dernek yöneticilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, “mücahit ve mukavemet ruhunun azaldıkça beşinci kol faaliyetlerinin arttığını” söyledi.

Töre, “devlet, Türkiye ve TMT karşıtlığının bir propaganda aracı olarak beşinci kol tarafından devam ettirildiğini” ifade etti.

Töre, “Volkan, Karaçete ve 9 Eylül teşkilatlarının başlattığı mücadelenin Türk Mukavemet Teşkilatı ile devam ettiğini ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’na kadar gelindiğini” belirtti.

GKK’nın TMT’nin devamı olduğunu belirten Töre, “Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra görevin GKK’ya devredildiğini, bugün GKK ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı güvencesinde huzurla yaşadıklarını” söyledi.

“KKTC’nin ebediyete kadar yaşayacağını ve kendilerinin de sahip çıkacağını” vurgulayan Töre, “genç nesillere verilen mücadelenin anlatılmasında TMT Derneği üyelerine de görevler düştüğünü ve bu ruhun devam etmesi gerektiğini” söyledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da Töre’ye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek yeni oluşan yönetim kurulunu tanıttı.

