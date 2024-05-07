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Tatar'ın timsahla pozu gündem oldu

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Tatar'ın timsahla pozu gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Gambiya'da dikkat çekici bir fotoğraf çektirerek gündeme geldi. Zirve kapsamında gerçekleşen çeşitli etkinlikler ve görüşmeler arasında, Cumhurbaşkanı Tatar'ın bir timsahla yan yana poz verdiği fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu cesur poz vermesi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
 
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