“Yeri doldurulamayacak biriydi”

UBP’nin eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Dr. Salih Miroğlu, 18. ölüm yıl dönümünde anıldı

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu 18’inci ölüm yıl dönümünde, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.Konuşmaların ardından Miroğlu’nun kabrine karanfiller bırakıldı.Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, Salih Miroğlu’nun halkçı birisi olduğunu dile getirdi. Töre, Miroğlu’nun insanlarla çok kolay dost olabildiğini ve insanları peşinden sürükleyebildiğini, önderlik ve liderlik kabiliyeti taşıdığını vurguladı.Başbakan Ünal Üstel de, Salih Miroğlu ile İstanbul’da tıp fakültesinde tanıştıklarını dile getirdi. Üstel, “Onunla birlikte çok iyi günlerimiz oldu” dedi. Başbakan Üstel, Miroğlu’nun, çok çalışkan ve atılgan olduğunu, her zaman iyilik yapmayı sevdiğini, kavga eden birilerini görse hemen araya girip, birleştirici bir insan olarak çaba sarf ettiğini anlattı.Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Miroğlu’nun efsanevi bir hatip olduğunu belirterek, “Onun konuşmaları, yaptığı hitaplar bugün siyaset dünyasında anılmaya devam ediyor” dedi.Yeğeni Duriye Deren Oygar’ın konuşmasında, Miroğlu’nun sabahlara kadar kitap okuduğunu vurguladığına işaret eden Erhürman, “Bu vurgu beni son zamanlarda en çok etkileyen şeylerden biri…” diyerek, siyasette bugün kaç kişinin kitap okuduğunu sorguladı.Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, Miroğlu ve Özgür’ün, 18 yıl sonra samimiyetle anılıyor olmasının bu topluma ne kadar çok şey verdiklerinin, sevildiklerinin, sevilmeyi ve saygı duyulmayı hak ettiklerinin göstergesi olduğunu vurguladı.Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da, Meclis’te bir dönem Miroğlu ile çalışma fırsatı bulduğunu dile getirerek, “UBP’nin en güçlü hatibiydi. Çıktığı zaman kürsüye, kürsüyü de kükretirdi, miting alanlarına çıktığı zaman, miting alanlarını da kükretirdi” diye konuştu.Miroğlu ailesi adına yeğeni Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar da, 18 yıl önce Salih Miroğlu’nu kaybettiklerini belirterek, “Uzun bir zaman gibi görünse de bizim için sanki dün gibi…” diye konuştu.Oygar, Miroğlu’nun, çocukluk yıllarından itibaren çok faal bir kişiliği olduğunu söyledi. Miroğlu’nun bu karakterinin üniversite yıllarına kadar devam ettiğini dile getiren Oygar, Miroğlu’nun üniversite yıllarında toplumun ihtiyacı olan kitle hareketlerinde çarpıcı hitabet yeteneğini kullanarak, içten ve samimi davranışlarıyla her zaman ön planda olduğunu ifade etti.Miroğlu’nun sanata ve spora olan ilgisinin hayatı boyunca devam ettiğini belirten Oygar, Miroğlu’nun, koyu bir Türk Ocağı Limasol ve Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydetti.Oygar, Miroğlu’nun yeri doldurulamayacak kaybının ailesi için olduğu kadar toplum için de geçerli olduğunu ifade ederek, Miroğlu’nun, kişisel çıkarlara değil toplumun iyiliğine ve refahına çalıştığını vurguladı. Miroğlu’nun siyasette de hekimlikte olduğu gibi insanı odak noktası yaptığını belirten Oygar, Miroğlu’nun, sabahlara kadar kitap okuyup, kendini geliştirdiğine ve her konuda donanımlı olmaya önem verdiğini söyledi.