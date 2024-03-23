Veliler endişeli

Murat ASLAN
2023-24 Eğitim yılının ilk döneminde birçok deprem riski olan okullarda başlayan iyileştirme ve ek derslik çalışmaları bazı okullarda tamamlanırken, bazılarında ise tadilatı yapan şirketlerin masrafların yüksek olması nedeniyle bir süreliğine işleri durdurmaları nedeniyle ikinci dönemde bu tadilat çalışmaları devam ediyor.
Hamitköy’de bulunan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerinin aileleri endişeli. Veliler, okul saatlerinde, okulun bahçesi içerisinde devam eden tadilat ve ek derslik çalışmaları dolayısıyla, evlatlarının zarar görmesinden korkuyor. “Evlatlarımızı okula endişeyle yolluyoruz” diyen veliler, inşaatın çocukların ders saatleri dışında devam etmesini talep ediyor.
Özellikle yüksek yerlere sıva atılması için kurulan iskelelerden dolayı çocuklarının güvenliğinden endişe duyan veliler “Bu çalışmalar neden 3 aylık yaz tatilinde yapılmadı. Ayrıca yapılan bu işler neden öğrencilerin olmadığı saatlerde yapılmıyor?” diye sorguluyor.
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