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Elma ve biberde limit üstü kalıntı

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İthal üç elma türünde ve yerli ürünlerde bir biber türünde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı

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Elma ve biberde limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesinin ithal ve yerli sebze ve meyvelerde yaptığı analizlerde ithal üç elma türünde ve yerli ürünlerde bir biber türünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
15-21 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarında Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.
Tarım Dairesinin açıklamasına göre, incelenen ithal ürünlerden 33 numunenin 30’u temiz çıkarken 3 üründe limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.
Done Birleşik Mağ. Trd.’e ait “Elma Arjantin”de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Non Foods’a ait kırmızı elma ve sarı elmada da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilecek.
Laboratuvar analizlerinde yerli ürünlerden alınan 12 numunenin 11’i temiz çıkarken bir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Tatlısu köyü sakini Birgül Akkaya’ya ait “biber yeşil Çarli A”da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
 
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