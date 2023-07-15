Başbakan Ünal Üstel, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın her sathında destansı direniş sergileyen Türkiye halkını bir kez daha saygıyla selamladığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel 15 Temmuz Yunan darbesi ile Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişini ve güçlü adımlarla ilerlemesini engellemeye yönelik girişimlerin en somut göstergelerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde, devletine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için vatanın her sathında destansı bir direniş sergileyen Türkiye Cumhuriyeti halkını bir kez daha saygı ile selamlıyorum.

Tam 49 yıl önce,

Kıbrıs Adası’nı Yunanistan’a bağlamak ve ‘Enosis’i hayata geçirmeyi amaçlayan Yunan darbesi ve Türkiye’de yaşanan darbe girişimi bizler için 15 Temmuz’u unutulmaz kılmaktadır.

Yüce Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğinin en önemli kanıtları arasında yer alan bu menfur olaylar bizi bölmek ve

parçalamak isteyenlere verilen en önemli dersler olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır.

Bu vesile ile, vatanına, devletine, bayrağına sahip çıkmak için canlarını bir an bile düşünmeden ortaya koyan tüm şehitleri rahmetle anıyor,

vatan savunması için şahlanan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum. “