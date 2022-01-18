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“Vatandaşlar, fiyatların ucuzluğundan memnun”

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Lefkoşa Açık Pazar’ı gezen Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımız pazardaki fiyatların ucuzluğundan memnun” şeklinde açıklama yaptı

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“Vatandaşlar, fiyatların ucuzluğundan memnun”
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da, satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde; 
“Lefkoşa Açık Pazar’da, dondurucu soğuğa rağmen satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. 
Esnaf ve üretici, bu soğuk kış gününde halkımız tarafından Lefkoşa Açık Pazar’a gösterilen yoğun ilgiden, halkımız ise pazardaki fiyatların ucuzluğundan memnun.  Hem satış yapan esnafımızın, hem üreticimizin, hem de alışveriş yapan halkımızın yüzündeki gülümseme, günün en güzel armağanı oldu.
Her alanda üreterek dayanışma içerisinde bu topraklarda onurumuzla var olmaya, özgürce yaşamaya devam edeceğiz.”
 
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